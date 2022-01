Olio di CBD: il benessere a portata di mano

Molti studi confermano che l’olio di CBD offre tanti effetti benefici per la salute. Su questo punto oramai non vi è dubbio alcuno, tanto che sul mercato l’olio è senz’altro uno dei prodotti derivanti da cannabis depotenziata che riscuote maggiore successo.

La legge italiana riconosce perfettamente i prodotti a base di CBD come assolutamente legali; e di conseguenza questo mercato si è fatto sempre più variegato negli ultimi anni. Approfondisci qui la normativa italiana sulla cannabis light.

Perché il CBD è legale?

Canapa, Cannabis, Marijuana… nomi diversi, ma la famiglia delle piante è la stessa; stiamo parlando infatti delle Cannabaceae che loro malgrado sono vittime di una disinformazione spaventosa.

Per semplificare al massimo le cose e capire che cosa è il CBD, e perché è legale in Italia e in quasi tutti i Paesi del mondo, bisogna parlare di due molecole; il CBD, appunto, e il THC.

Il CBD, cannabidiolo, offre degli effetti rilassanti, antidolorifici e antinfiammatori e non ha alcun effetto psicotropo. Il THC, tetraidrocannabinolo, ha invece effetti psicotropi e può portare ad alterazioni delle percezioni spazio temporale e ad un diffuso senso di euforia.

Queste due molecole sono contenute entrambe nelle piante di cannabis. Il CBD è perfettamente legale mentre il THC può essere consumato legalmente solo in dosi davvero molto basse.

Per fortuna è possibile estrarre dalle piante solo il CBD con tassi residuali di THC, con percentuali al di sotto dello 0.6%, andando quindi a creare prodotti che offrono solo i benefici della pianta e non gli effetti psicotropi.

Come è fatto l’olio di CBD?

Con il termine olio di cannabis si intende qualsiasi estratto dalla pianta e solitamente ci si troverà di fronte ad un olio molto ricco di sostanze ottime per la salute: minerali, vitamine, flavonoidi, cannabinoidi, terpeni…

L’estrazione dell’olio può essere eseguita sulla pianta fresca o sulla pianta che viene prima fatta essiccare. I due oli ottenuti da pianta fresca e pianta secca, avranno caratteristiche molto diverse.

Ma molta differenza la fa anche se l’olio viene estratto dalle foglie o dai semi; solitamente se si estrae l’olio dai semi si parla di olio di canapa, se lo si estrae dalle foglie si parla invece di olio di cannabis.

In pratica l’olio estratto da queste piante può variare molto nella composizione da specie a specie, dalla lavorazione, dal tipo di estrazione e anche da pianta a pianta.

L’olio di cannabidiolo, o olio di CBD, è prodotto che non contiene THC (se non in forma del tutto residuale ovvero sotto lo 0.6%), evitando dunque di produrre gli effetti psicotropi.

Olio di CBD a spettro completo o full spectrum?

Anche all’interno degli oli di CBD si fanno delle distinzioni importanti; la più macroscopica è quella tra olio di CBD a spettro completo e olio di cbd full spectrum.

Potrebbe sembrare che una denominazione sia l’esatta traduzione dell’altra, ma in realtà sono prodotti molto diversi.

L’olio di cbd full spectrum, a differenza di quello detto “a spettro completo” contiene altri cannabinoidi come CBDA, CBC, CBGA, CBN e CBCA, flavonoidi e terpeni.

Molte persone sostengono che queste sostanze aggiuntive creino un effetto potenziato. Senza dubbio possiamo dire che la composizione è molto più ricca seppure abbia sempre una percentuale di THC inferiore allo 0.6%.

A voler essere completi esiste anche l’olio di CBD isolato che è una formulazione pura al 99% ed è però priva di terpeni, flavonoidi e cannabinoidi.

Oltre a non avere effetti psicotropi, come tutti gli oli di CBD, questo olio non ha alcun odore né sapore; ma risulta anche molto meno efficiente rispetto sia all’olio di CBD full spectrum che a quello a spettro completo.

Per cosa usare l’olio di CBD?

L’olio di CBD è particolarmente apprezzato da chi ricerca il rilassamento mentale e fisico e da chi soffre di qualche condizione dolorosa.

Infatti questo olio viene utilizzato anche nella cura di patologie piuttosto importanti come dolore cronico, cancro, epilessia, convulsioni e ansia.

L’olio di CBD offre delle proprietà analgesiche molto importanti e ha dalla sua anche una velocità importante nell’entrare in azione. Ciò lo fa preferire ad altre formulazioni farmaceutiche più lente, costose e spesso piene di controindicazioni.

I cannabinoidi hanno anche la grande capacità di andare ad attivare il sistema immunitario, alleviare il dolore come abbiamo visto, regolare l’appetito e il sonno.

Andando inoltre a regolare i livelli di serotonina, l’olio di CBD che puoi acquistare comodamente su Justbob, ad esempio, si dimostra efficace anche nel riportare il buonumore in chi lo assume spingendolo a comportamenti più aperti socialmente; per questo è un ottimo aiuto anche per chi soffre d’ansia e di sbalzi depressivi.