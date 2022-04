Nettuno. C’era una volta un rigoglioso albero di limoni, ridotto ora in questo stato

C’era una volta un rigoglioso albero di limoni, sempre carico in tutte le stagioni dei profumati frutti. Senza trattamenti e concimazioni produceva i suoi agrumi gialli. Non dava certo fastidio a nessuno, anzi, faceva da ornamento all’edificio della ex scuola di Tre Cancelli, proprio all’incrocio del semaforo. Era stato donato dalla famiglia Galierio 40 anni fa, proprio in occasione del’inaugurazione del plesso scolastico. Ora la sede è stata assegnata dal Comune di Nettuno ad alcune associazioni di protezione civile. E la scorsa settimana i suoi rami sono stati mozzati come si vede nella foto. Non sappiamo chi ha ridotto un albero di quattro metri in questo stato. Comunque, è certo, ha fatto un danno alla pianta, all’ambiente, alla bellezza della natura, e crediamo anche al Comune di Nettuno che di quell’area è proprietario, a meno che -ipotesi che vogliamo scartare a priori- tale scempio, sia stato commissionato o autorizzato proprio dal Comune stesso.