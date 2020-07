riceviamo e pubblichiamo

“Questo periodo è stato unico, ha messo a dura prova il nostro paese, ha cambiato qualsiasi forma di quotidianità che ci raffigurava.

Ha toccato nell’animo e nel cuore chiunque, ha fatto comprendere quanto siamo vulnerabili e quanto sia importante l’essere uniti.

Noi 2 anni e 7 mesi fa fondammo la nostra associazione, con la vicinanza di persone uniche che tutt’oggi ne sono parte integrante, abbiamo realizzato grandi eventi e grandi iniziative che ci hanno riempito il cuore e dato prova di quanto sia importante il sociale, il creare rete, l’occuparsi di chi ha bisogno.

Siamo riusciti con poco tempo ad accreditarci alla struttura pediatrica forse più importante al mondo, il Bambino Gesù, garantendo all’ospedale la nostra presenza ai fini del volontariato e del nostro impegno nel garantire alla Fondazione il sostegno ai fini della ricerca sulle malattie rare metaboliche.

Oggi con grande soddisfazione e grazie al lavoro instancabile di tutti i volontari bonifichiamo alla fondazione un’importante importo,un grande successo di tante iniziative, per garantire un sostegno nel progetto di “ BIOLOGIA DEI SISTEMI APPLICATA ALLE MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE: IDENTIFICAZIONE DI BIOSIGNATURES, STUDIO DEI MECCANISMI FISIOPATOLOGICI DELLA STORIA NATURALE E SVILUPPO DI NUOVI APPROCCI” coordinato dal Dott. Carlo Dionisi Vici.

Voglio ringraziare tutti, ma veramente tutti per quello che fate e avete fatto per sostenere la mia famiglia in questo tunnel buio che per adesso è senza uscita.

La speranza è quella che un giorno troveremo quella luce che ci porterà fuori, fuori da quella oscurità che ci opprime e non ci rende liberi di vivere.

La forza di combattere è tanta, la stanchezza non esiste e invito chiunque avesse problemi con i propri cuccioli a tirarli fuori, ad aprirsi, a confrontarsi e creare squadra.

Ringrazio chi si è dedicato sin dall’inizio al nostro progetto, ognuno dei quali ha svolto le proprie mansioni in maniera unica ed esemplare.

Ringrazio tutti voi per averci donato la vostra presenza contribuendo al risultato che sotto allegherò.

Grazie e grazie ancora, sottolineando che è solo l’inizio di questa battaglia, che spero mi farà vincere la guerra…”

IL TUO BAMBINO Associazione Ricerca Malattie Rare Metaboliche Onlus