Lettera. La giusta descrizione degli spostamenti secondo il Decreto Natale

Spett.le Redazione, giardate che quello che avete scritto non è esatto, difatti leggete BENE cosa e’ scritto nel cosiddetto Decreto di Natale:

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196) (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2021

Vi faccio presente ” e’ consentito lo spostamento in ambito regionale ” secondo il Decreto di Natale art.1 ovvero:

Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e’ altresi’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata NELLA MEDESINA REGIONE, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Saluti by Pablito -proteggiAMO ANZIO-