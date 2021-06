Patto del Popolo: Sant’Antonio e Anzio non meritano un affronto del genere

La presa di posizione del Patto del Popolo

Anzio è una città bellissima, e come ogni città ha il suo santo patrono a cui tutti sono devoti.

Leggiamo sui social gente indignata e sconvolta per l’orrenda pensata, da parte di questa #amministrazione e dell’assessore competente Valentina Salsedo, di raffigurare il nostro caro s. Antonio con un pupazzo orribile e di plastica.

Veramente un’iniziativa scandalosa, eppure è una settimana e forse più che si annuncia una statua in 3D spettacolare…

Ma chi se lo aspettava una cosa così brutta?

Siamo davvero basiti su questa scelta, e su come ora verrà denigrata la festa del nostro grandissimo santo.

#santantonio #anzio #vergogna