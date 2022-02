Anzio. Raccolta rifiuti covid, si paga ma non si raccoglie?

Quelli che seguono sono solo alcuni post apparsi sul gruppo Facebook Anzio bandiera Nera, riguardanti il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti da chi è contagiato dal covid. E anche noi ci chiediamo ma è un servizio che si paga senza che venga effettuato, o comunque solo in alcuni casi.

A. A. “Mi sono ammalato di covid il 4 gennaio e sono guarito il 13,oggi mi ha chiamato una signora,e mi ha chiesto se fossi guarito,così da cancellarmi da una lista per la raccolta dei rifiuti covid, io durante la malattia ho continuato a buttare i rifiuti normalmente, nessuno mi ha contattato.Quindi devo dedurre che noi paghiamo un servizio che non viene effettuato??”.

S.C. “Io, stesse tue date, positivi in 3 e comunque anche altre due famiglie a me care…. Bhè , stiamo ancora aspettando che chiamino, oltre quelli della raccolta, anche qualcuno dell’asl… ma evidentemente, con una “ pandemia “ in corso, non era cosi importante fare queste chiamate”

S.F. “Noi ammalati dal 3, guariti il 13 non ci ha contattato nessuno, nemmeno la asl, figuriamoci per i rifiuti”.

R. N. “Ah beh… a me hanno chiamato 25 giorni dalla guarigione”