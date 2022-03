Aprilia. Nuove adesioni al sit-in del 5 marzo di “Aprilia Libera”

Sabato 5 marzo alle 14.00 sit in a piazza Roma contro il saccheggio del territorio e i disagi che vivono i residenti di Sacida-Campoverde. Le nuove adesioni:

“Anche noi Cittadini Pentastellati e Grillini Apriliani aderiremo alla manifestazione indetta dall’associazione Aprilia Libera sabato prossimo 5 marzo.

La nostra adesione si aggiunge a quelle di altre associazioni che si sono rese parte attiva all’organizzazione di questa pacifica e simbolica protesta volendo concretamente rappresentare il disagio dei residenti della zona Sacida, Campoverde e Genio Civile nonché alle azioni poste in essere per far sì che sulla zona si accendano finalmente i riflettori delle istituzioni, chiedendo l’istituzione di un’area a forte rischio ambientale. Mostrare un segnale di vicinanza ai residenti è un gesto fondamentale per chi crede davvero nella significato di comunità; per tale motivo, affinché non resti un semplice quanto rilevante gesto simbolico, ci auguriamo che si possa tradurre in una occasione concreta di confronto”. Cittadini Pentastellati e Grillini Apriliani

————————————————————

Sarò presente al sit in con un contributo sul complesso paesistico-architettonico di S. Pietro in formis di Campoverde. Anche come Associazione ‘Arcaica Civitas’ (Cittadinanza Arcaica).

Saluti Sonia Modica

La sostenibilità e l’impegno ambientale sono ormai obbligatori per poter proporre un progetto, un’idea, un prodotto. Tante belle idee e tanto impegno meritano di essere valorizzati, quale è con l’iniziativa di invito ad un minor saccheggio del territorio, portata avanti dall’Associazione ‘Aprilia libera’-

Un impulso all’iniziativa amministrativa al fine di tutelare un contesto -quello di Sacida-Campoverde- che, in se’, ha valori di carattere storico-ambientale di grande rilievo e che quindi vanno messi in evidenza e tutelati.

I principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati all’Ambiente, sono quelli che vanno perseguiti, non solo perché ormai patrimonio comune della nostra identità europea, ma pure per il lascito che daremo alle future generazioni.

Il nostro contributo si concentrerà sulla postazione longobarda del borgo di San Pietro in formis di Campoverde: un luogo da valorizzare per un progetto e una visione d’insieme del nostro territorio.

Associazione ‘Arcaica Civitas’