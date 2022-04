Aprilia. Ruberti: Parrocchia Ortodossa, individuare subito l’area da cedere per la costruzione della Chiesa a Campo di Carne

“Il prossimo Consiglio Comunale è l’occasione più appropriata per definire con maggiore precisione quale area dovrà essere destinata per la costruzione della Chiesa parrocchiale della comunità ortodossa.- scrive in una nota Omar Ruberti– L’Assise comunale, infatti, tornerà a riunirsi a breve per discutere le osservazioni presentate a seguito dell’adozione della delibera del 6 agosto 2021 avente ad oggetto il Piano Particolareggiato del Sistema di Campo di Carne. Nonostante l’ulteriore ritardo accumulato in questi ultimi mesi, l’iter giunge finalmente all’atto finale: entro i 90 giorni successivi la delibera, la Regione Lazio dovrà pubblicare la Variante definitiva che da quel momento sarà effettiva.

L’esigenza di individuare un’area pubblica per la realizzazione di un complesso parrocchiale e delle relative pertinenze era emersa fin dall’autunno 2020: la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, l’unica tra quelle ortodosse ad aver raggiunto un’intesa con lo Stato italiano e di conseguenza essere stata ammessa alla ripartizione dell’8xmille, aveva ottenuto l’approvazione di un finanziamento a tale scopo e durante il mio mandato di Assessore all’urbanistica mi ha contattato per verificarne la fattibilità. L’area originaria, però, non presentava caratteristiche ottimali: molto decentrata e priva di rete viaria utile a tale scopo, soffriva di una notevole distanza dalla rete del trasporto pubblico e sarebbe dovuta sorgere in un contesto non servito da pubblica fognatura, da acqua di adduzione e nella totale assenza di urbanizzazioni secondarie. Le ambizioni rappresentate dal Parroco e dagli incaricati della Sacra Arcidiocesi erano giustamente altre: il sito di Aprilia riconosce la numerosa e radicata comunità locale, ma intende anche sfruttare la sua collocazione strategica per accogliere fedeli dal territorio limitrofo nell’area a sud di Roma.

Nelle fasi di revisione del Piano Particolareggiato si è fatta strada la possibilità, poi accolta all’unanimità dal Consiglio, di estendere la perimetrazione del nucleo di Campo di Carne destinando l’area di incremento unicamente a servizi; quella circostanza fece immediatamente pensare che parte di quell’area sarebbe stata ottimale per la realizzazione della Chiesa ortodossa, rispondendo questa volta a tutte le caratteristiche di cui necessitava. A inizio dicembre 2021 la Sacra Arcidiocesi decise di formalizzare la richiesta utilizzando lo strumento dell’osservazione all’iter in corso: al di là di alcuni aspetti formali che ne impediscono il diretto accoglimento, il Consiglio Comunale può, e a nostro avviso dovrebbe, destinare fin d’ora l’area da cedere alla Sacra Arcidiocesi così da consentire l’utilizzo dei fondi dell’8xmille.

Alla prossima Conferenza dei capigruppo, in coerenza con l’azione promossa nelle commissioni preparatorie, Piazza Civica presenterà una mozione a tale scopo; fin d’ora ci rendiamo disponibili, una volta visionata la delibera che la maggioranza sottoporrà alla discussione del Consiglio, a trasformare, anche con il contributo delle altre forze politiche, la mozione in un ordine del giorno, auspicando sul tema una larga convergenza.

La realizzazione di un luogo di culto da parte di una Chiesa riconosciuta dallo Stato è una grande occasione capace di incidere sulla realtà sociale e culturale del territorio, anche con azioni di assistenza e prevenzione sociale; ad Aprilia assumerebbe perfino una valenza urbanistica perché la sua edificazione con fondi statali segnerebbe una importante evoluzione nel completamento dei servizi in uno dei sistemi più popolosi della Città.

Ai fedeli ortodossi – conclude Ruberti- giungano i migliori auguri di Pasqua che speriamo poter accompagnare molto presto da un’azione concreta di vicinanza verso chi, arrivato ad Aprilia, cerca una nuova occasione di riscatto e rinascita in una terra che storicamente nasce con questa vocazione”.