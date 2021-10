Prima vittoria della stagione per il Rugby Anzio Club, che domenica in casa ha superato per 19 a 8 il Kiwi Cisterna nella seconda giornata del campionato di serie C. Un successo importante non solo per il risultato, ma anche perché consente alla formazione di Ghellini di mettere praticamente “in ghiaccio” la qualificazione alla seconda fase.

I biancazzurri hanno costantemente mantenuto il possesso dell’ovale e costruito molto, concretizzando però poco rispetto alla mole di gioco poi effettivamente vista. A sbloccare il punteggio ci pensava Lorenzo Tumbarello, che finalizzava una serie di percussioni dei padroni di casa. Prima del riposo, sul punteggio di 7 a 3 si assisteva alla seconda meta anziate ad opera di Francesco Greco, al termine di un’azione nata da una touche, anche questa trasformata da Pacchiarotti che dalla piazzola sostituiva l’infortunato Santarcangelo.

Con la Rac avanti 14 a 3, il Cisterna si rifaceva sotto con una marcatura nata da un’azione di maul, la quale riportava i pontini sotto il break di distanza nel punteggio (14-8). A chiudere il match, ad un quarto d’ora dalla fine, era ancora Tumbarello con la sua seconda meta di giornata per il 19 a 8 conclusivo.

“Una buona prestazione per il risultato ottenuto e anche per i tanti giovani che siamo riusciti ad inserire nel corso della partita – ha detto l’allenatore Riccardo Ghellini – ci sono comunque ancora un po’ di cose da registrare, come ad esempio l’aspetto disciplinare durante il gioco. Abbiamo commesso troppe infrazioni, e di fatto tenuto nella nostra metà campo un’avversaria che obiettivamente era inferiore a noi. Cose sulle quali lavoreremo in settimana, in vista della partita contro l’Arnold”.

Domenica infatti la RAC andrà a far visita a Roma all’Arnold Rugby (campo Almas di Via Demetriade, zona Arco di Travertino, inizio ore 14,30), che nella prima giornata ha superato proprio il Kiwi Cisterna per 24 a 15. Domenica non è stata disputata invece l’altra partita del gironcino di qualificazione, quella proprio tra Arnold e Colleferro che dovrà pertanto essere recuperata.

Del raggruppamento da quattro squadre della primissima fase solo l’ultima classificata sarà “retrocessa” dal campionato elite a quello inferiore. Per questo che la vittoria della Rac contro il Cisterna assume una così grande importanza, in una formula che prevede match di sola andata e dove il passaggio del turno ce lo si gioca di fatto in tre partite. Il successo infatti permette alla formazione di Ghellini di muovere la classifica e lasciarsi dietro proprio il Cisterna, che ha un solo incontro da giocare e dovrà vedersela con il forte Colleferro.

Nel fine settimana sono scese in campo anche due rappresentative del settore giovanile. Sabato l’Under 15, che ha giocato in coabitazione con la Nuova Rugby Roma, ha superato per 36 a 0 il Primavera Roma e per 26 a 21 l’Appia Rugby. Domenica l’Under 13 ha vinto 8 a 2 contro il Latina e 13 a 1 contro l’Aprilia. Questo weekend spazio ancora all’Under 15 (sabato), mentre domenica raggruppamento per le rappresentative Under 9 e 11.