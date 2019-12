Fervono i preparativi per l’evento “Feste In Sicurezza” organizzato dall’Assessorato alla Sicurezza e alla Polizia Locale del Comune di Nettuno guidato dal dott. Marco Roda. Una iniziativa che coinvolgerà circa 300 studenti delle scuole del territorio che saranno protagonisti presso gli stand allestiti presso il Porto Turistico Marina di Nettuno. Tante le dimostrazioni in programma da parte di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Grande attesa anche per le dimostrazioni della Polizia Locale di Nettuno che mostrerà ai giovani gli strumenti di prevenzione in dotazioni al corpo e che giornalmente vengono utilizzate sul territorio. Tra queste ci sarà la dimostrazione dell’utilizzo dell’etilometro, uno strumento che serve per rilevare la presenza di etanolo nell’organismo e utilizzato dagli agenti in caso di incidente stradale o di controlli per verificare le condizioni di chi si mette alla guida sulle strade di Nettuno. Altra dimostrazione attesissima è quella dei droni, utilizzati dalla Polizia Locale per il sorvegliamento del territorio e per il rilevamento delle condizioni ambientali con agenti specializzati nel settore. Nel corso della mattinata prevista anche la dimostrazione di difesa personale con la vicecampionessa europea di Kickboxing Piera Nasso e una dimostrazione di primo soccorso con mezzi e personale paramedico da parte della società “La Coccinella Srl”.