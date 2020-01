“In un anno e mezzo è la terza volta che sono costretto a cambiare gli ammortizzatori a causa delle buche. Siamo dimenticati da tutti”. E’ la denuncia di un nostro lettore in merito alla situazione in via dei Castani, ad Anzio, dove gli automobilisti fanno lo slalom tra le voragini della strada. Senza contare la discarica abituale che si crea ai margini della via per colpa dei soliti incivili. I residenti chiedono un intervento dell’amministrazione.