L’Istituto Comprensivo Nettuno IV, scuola ad indirizzo musicale, diretta dalla dottoressa Antonella Ciarbelli e funzionante su due plessi, quello centrale di Via Visca con infanzia primaria e secondaria e quello nel quartiere Loricina, limitatamente alla scuola dell’infanzia, finalmente ha un inno rap, proprio in ossequio alla specificità della scuola. La composizione, realizzata dagli alunni stessi dell’istituto, è stata pubblicata negli ultimi giorni del 2019 ed ha già superato le 500 visualizzazioni su youtube.

Il rap, dal titolo “…che qui si vola in alto” si caratterizza per evidenziare tutti gli aspetti legati alle attività dell’istituto in tutti i suoi ordini di studio, dall’infanzia alla primaria fino alla secondaria di primo grado.

Questo il link della canzone:

https://www.youtube.com/watch?v=3b_hhQmbNzQ

Nelle prossime settimane verrà realizzato una sorta di referendum per dare un nome alla scuola, che verrà scelto tra John Lennon e Mia Martini, considerate personalità significative e di spessore non soltanto strettamente musicale.

Sempre in questo avvio d’anno, verrà presentato inoltre IL CINEMA QUAND’ERA A NETTUNO, ovvero un cortometraggio realizzato dagli alunni stessi della scuola che è una sorta di inchiesta – ricordo, una docufiction in cui verrà messa in evidenza la triste assenza delle sale cinematografiche in città già da quasi vent’anni. Ci saranno dunque testimonianze dei cinema dei “tempi che furono” unitamente a scene di vita reale, o quasi, tratte dal quotidiano dei ragazzi a scuola e a “cartoline” da Nettuno, fotografato nelle sue bellezze, dal borgo medievale al Forte Sangallo fino al Santuario di Santa Maria Goretti e alle vie del centro storico.