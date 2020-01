“Mantenere viva la memoria”: con questo claim, presso la Sala della Storia dell’Ufficio del Cittadino e del Turista, in Piazza Pia 19, fino a martedì 28 gennaio, è in bella mostra il plastico del centro cittadino “Lo Sbarco di Anzio, 22/01/1944. La guerra ha rotto le scatole. Io c’ero!”.

L’opera è stata realizzata, con materiale riciclato, dal cittadino anziate Renzo Mattioli, testimone dell’Operazione Shingle e grande appassionato della storia del territorio.

“Il plastico, esposto all’Ufficio del Turista, – afferma l’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi, che insieme al Consigliere Comunale, Angelo Mercuri, ha incontrato Renzo Mattioli – rappresenta una semplice ma realistica testimonianza di com’era il centro storico e l’area portuale 76 anni fa. Ringraziamo il Signor Mattioli per il suo impegno ma, soprattutto, per il suo contributo finalizzato a mantenere viva la memoria sul nostro passato. Anzio non dimentica!”.

Inoltre, presso l’Ufficio del Cittadino e del Turista, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, i cittadini potranno ritirare gratuitamente, fino ad esaurimento, il primo Calendario Culturale 2020 della Città di Anzio, che ha riscosso uno straordinario consenso. La pagina di gennaio 2020 del calendario, imperdibile, è interamente dedicata al 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio, con in primo piano la statua di Angelita vestita di rosso e con fotografie significative dell’Operazione Shingle.