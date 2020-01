Nettuno, visite guidate nel week end alla scoperta dei luoghi dello Sbarco

In occasione della ricorrenza del 76° Anniversario dello Sbarco Alleato del 22 gennaio 1944, l’associazione culturale “Nettuno olim Antium” ha organizzato due visite guidate in programma nei giorni sabato 25 gennaio e domenica 26 gennaio nella città di Nettuno. La visita sarà condotta dallo storico Silvano Casaldi e si snoderà in una bella e tranquilla camminata tra le vie e le piazze del centro storico.

La durata prevista è di circa un’ora e coinvolgerà alcuni dei più importanti luoghi simbolo di quei giorni compresi tra l’8 settembre ’43 e la Liberazione di Roma, passando appunto per la fatidica data del 22 gennaio, quando una maestosa operazione militare senza precedenti, invase a sorpresa le coste nettunesi e vi si insediò per i restanti 4 mesi successivi. Vedremo insieme il Palazzo del comando Germanico, il Muro della Morte, i rifugi, la sede del Comando Americano e altri edifici e luoghi intrisi di storia e personaggi. La visita guidata si deve prenotare al n° 338-1106362 ed ha un costo di 5€ a persona e comprende oltre la camminata, anche una copia cartacea di una splendida Guida illustrata di 96 pagine a colori, ricca di fotografie inedite.