​”Abbiamo patrocinato ed inserito, nel programma ufficiale del 76° dello Sbarco, l’evento della< Ciclopedalata nella Storia> per l’importante messaggio di pace di questo magnifico ed appassionato gruppo di ciclisti, che ben si coniuga con l’intero programma delle celebrazioni che abbiamo voluto incentrare sull’importanza della memoria, sui nostri giovani e sul valore della pace”.

​

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che ieri pomeriggio ha incontrato, al Parco di Villa Adele, i ciclisti dell’Associazione Maurice Garin ed il Presidente, Andrea Perugini, in occasione della chiusura del progetto “Ciclopedalata nella Storia”, da Siracusa ad Anzio, passando per Salerno e Cassino, patrocinato dal Comune ed inserito negli eventi del 76° dello Sbarco di Anzio. ​

​

Ad accogliere ad Anzio i cicloamatori, l’Assessore alla politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi, che ha coordinato l’intero programma delle celebrazioni, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.

​

“Ogni vostra pedalata – ha affermato l’Assessore, Laura Nolfi – è un significativo ricordo dei Caduti per la nostra libertà e per i nostri Padri che, al ritorno dallo sfollamento, si sono adoperati per la fondamentale opera di ricostruzione della nostra Città. Migliaia di alunni e studenti stanno partecipando attivamente a queste celebrazioni, sono orgogliosa delle nostre scuole, dei nostri docenti e dei nostri dirigenti scolastici. Allo stesso tempo ringrazio i cittadini, i docenti, i testimoni dell’operazione Shingle e gli operatori commerciali che hanno collaborato per accogliere i ciclisti e per la programmazione degli eventi del Settantaseiesimo dello Sbarco”.

​

Alle 10.00 di questa mattina, inoltre, dal Monumento di Angelita, ha preso il via l’evento itinerante “Voci e Passi per la Pace”, nei luoghi dello Sbarco, promosso dall’Istituto Comprensivo Anzio I, con arrivo, intorno alle ore 11.00, in Piazza Garibaldi – Monumento ai Caduti. Coinvolti nell’evento oltre 500 alunni delle scuole del territorio, che canteranno, reciteranno poesie in memoria dei Caduti e sventoleranno, in segno di Pace e fratellanza tra i Popoli, le bandiere dei Paesi che un tempo si sono combattuti. ​