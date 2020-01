Si sono svolte questa mattina a Latina, presso il Teatro Ponchielli dell’Istituto Comprensivo “A. Volta”, le cerimonie per la Giornata della Memoria 2020, che quest’anno celebra il 75° anniversario dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Per l’occasione, come ogni anno, il prefetto di Latina Maria Rosa Trio, insieme ai sindaci dei Comuni della Provincia, consegnano le medaglie d’onore ai cittadini sopravvissuti ai lager nazisti o ai loro familiari.

Tra le persone insignite del riconoscimento quest’anno, figurano anche gli apriliani Duino Colantoni e Mattia D’Angelo, entrambi nati nel 1923, soldati italiani internati nei campi di concentramento a partire dal 1943. A consegnare ai familiari le medaglie d’onore è stato il Sindaco di Aprilia, Antonio Terra.

Presenti a Latina questa mattina anche il Sindaco della Città capoluogo Damiano Coletta e l’Assessora regionale Enrica Onorati.

“La consegna delle medaglie d’onore è un appuntamento ormai ricorrente – ha commentato il primo cittadino apriliano a margine dell’iniziativa – e testimonia la silenziosa presenza dei sopravvissuti ai campi di sterminio nel nostro territorio, in tutti questi anni. Una presenza che, con discrezione e costanza, ha accompagnato la crescita della nostra Città e la costruzione di un’identità collettiva improntata ai valori della difesa del più debole e della lotta a tutte le discriminazioni. Per questo, ogni anno è per me un onore poter consegnare questo riconoscimento. E un orgoglio per l’intera Città”.

“Colgo l’occasione – ha concluso il Sindaco – per ringraziare anche l’Associazione “Un ricordo per la pace”, il cui prezioso lavoro ci consente di preservare la memoria e ricostruire gli avvenimenti che hanno segnato la storia delle nostre terre”.