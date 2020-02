Ancora tante emozioni al Teatro Studio 8 di Nettuno. La felice scelta delle due associazioni – i “Liberi Teatranti” e l’ANDOS – Sezione di Anzio/Nettuno, di dedicare parte del loro tempo alla formazione artistica delle attrici impegnate nella commedia “orario di visita” di Stefania De Ruvo, continua a stupire. Questa volta, tra l’attento pubblico era presente il Sindaco di Nettuno – Ing. Alessandro Coppola e con lui l’assessore Maddalena Noce che non hanno fatto mancare la loro vicinanza personale e istituzionale all’ANDOS, quest’ultima rappresentata dalla Presidente Carla Magliocchetti. Per la quinta volta in scena, come nelle previsioni, l’attesissima commedia diretta dal regista Giampiero Bonomo e dal direttore artistico Francesco Ruggirello, ha fatto registrare ancora una volta il sold out dimostrando che questo inedito filone, unico nel suo genere nel panorama nazionale, ha un valore morale di notevole impatto sociale.

L’intensa e commovente interpretazione di donne che fanno parte dell’ANDOS (associazione nazionale donne operate al seno), porta tutti con la mente verso le tante volontarie che svolgono in silenzio un ruolo fondamentale verso persone che attraversano un momento di difficoltà della loro vita. Donne che diventano attrici, eroine dei nostri giorni, portatrici di esempi positivi per come affrontano l’ignoto della condizione umana e il peso della loro sofferenza e dei propri cari che le assistono, per dimostrare, con l’esempio, come nella vita si possa vincere il male e affrontare il futuro con serenità. Momenti di pura commozione, ma anche di apprezzamento per il loro impegno e bravura, che sono stati suggellati dal pubblico con gli applausi e il sincero trasporto decretando così la perfetta interpretazione delle attrici sul palco. La stupenda canzone di Fiorella Mannoia, … il peso del coraggio, interpretata dalla cantante Carmela Testini, mentre in contemporanea le altre attrici si muovevano in movimenti scenici di alto impatto visivo, ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico e lo stesso Sindaco Coppola non ha fatto mancare gli elogi alle donne ANDOS e alla loro Presidente, manifestando il proprio apprezzamento per una realtà che ha avuto modo di conoscere sin dall’atto del proprio insediamento a Comune di Nettuno. La stessa Carla Magliocchetti ha poi voluto, nel suo intervento finale, porre enfasi e formulare il proprio personale ringraziamento a quante si adoperano su base volontaria per dare assistenza nel Centro a chi ne ha bisogno. Ovviamente i saluti finali sono stati celebrati da Giampiero Bonomo, soddisfatto della sua regia e delle performance delle interpreti, e per questo, come segno di ringraziamento al Sindaco e al pubblico presente ha voluto regalare nuovamente, attraverso la voce della cantante del gruppo teatrale, la canzone “non je ne regrette rien” della indimenticabile Edith Piaf, che è stato anche il brano conclusivo della serata finale del Primo concorso teatrale città di Nettuno e Anzio 2019/2020.

In queste occasioni i Liberi Teatranti, con i proventi delle rappresentazioni teatrali, sosterranno progetti legati al mondo della solidarietà e di volontariato, come già avvenuto in tutti gli anni della loro attività.

Per le rassegne e per i Corsi teatrali la Prenotazione è obbligatoria al n.351 8599212 oppure recandosi di persona presso il Centro Polivalente “TEATRO STUDIO 8” via Nettuno Velletri, n°8

