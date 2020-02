Domenica 9 febbraio si terrà il convegno “La complessità dell’esistenza: Come prendersi cura di se stessi”, organizzato dall’Associazione Cara Energy con il Patrocinio del Comune di Nettuno, presso il Forte Sangallo dalle ore 15 alle 19.

La società moderna, effimera e consumistica, spesso coinvolge l’individuo in uno stile di vita frenetico che pregiudica il suo benessere. Molte malattie sono attribuite all’alimentazione inadeguata, alla vita sedentaria, a condizioni ambientali e lavorative stressanti. La precarietà, come “ideologia” della modernità, e la poca consapevolezza dei rapporti tra mente – corpo e anima, possono danneggiare la Salute e portare a processi di alienazione, con un grave costo sociale e ulteriori oneri sui bilanci della sanità pubblica.

Il convegno fornirà notizie e metodi di cura che possono consentire a chiunque di ripristinare la propria integrità fisica e psicologica, sviluppare un maggiore potere personale, buone capacità relazionali e una migliore integrazione nel mondo, migliorando così la qualità della vita.

Interverranno:

Dott.ssa Maria Consiglia Santillo – Psicologo Psicoterapeuta ad orientamento Psicoanalitico: “Dal caos all’ordine: gestire la complessità attraverso l’allineamento e la centratura”

Anna Maria Falbo responsabile per il Lazio dell’associazione Cara Energy, docente di scuole primarie, insegnante Hatha Yoga, esperta in numerologia medicale, organizzatrice di eventi benessere.

“I benefici dello yoga: la più antica scienza della vita”;

Tatiana Romanelli- Esperta di Haloterapia e imprenditrice:

“Haloterapia: i benefici del mare in una stanza”.

Alessandra D’Andrea – Ricercatrice del Gruppo Mangialafoglia di Roma, organizzatrice di conferenze sul benessere, salute ed etichette alimentari. Collabora con l’Ass. Fruttalia di Roma

“Sai cosa mangi? Una spesa consapevole per tutelare la nostra salute.”

Anna Maria Falbo esperta in numerologia medicale

“Numerologia: la relazione tra i numeri della data di nascita e la salute psico-fisica dell’individuo”

L’associazione “Cara Energy” offre eventi, camminate e vacanze ben-essere, corsi, formazione, seminari, trattamenti, convegni, volti alla crescita personale e al miglioramento della qualità della vita.