Vandali in azione nella notte a via Don Minzoni, strada centrale di Nettuno che collega via Santa Maria a via Romana. I soliti ignoti hanno lasciato la firma danneggiando decine di auto in sosta e bucando le ruote dei veicoli. Nella maggior parte dei casi ne sono state bucate due per ogni autovettura. Un danno notevole, nello sdegno generale dei residenti che chiedono maggiori controlli e sicurezza. Davvero un brutto risveglio per molti cittadini.