Aprilia. Domenica 16, a Fossignano le opere d’arte contro la violenza di genere, sulle pensiline degli autobus

Domenica arriva a Fossignano l’iniziativa per la realizzazione di opere d’arte contro la violenza di genere, sulle pensiline degli autobus. Questa domenica, 16 febbraio 2020, a partire dalle ore 9:00 i cittadini di Fossignano potranno prender parte al terzo intervento artistico su una pensilina degli autobus in Città.

L’evento fa parte dell’iniziativa lanciata qualche mese fa dalla consigliera Fiorella Diamanti per riportare a “nuova vita” le fermate degli autobus nei vari quartieri della Città, attraverso la realizzazione di vere e proprie opere d’arte con soggetti femminili, realizzate grazie alla collaborazione con l’Associazione Arte Mediterranea.

Il progetto mira a promuovere un’immagine della donna rispettosa della sua identità e dei suoi diritti, a partire proprio dalle periferie cittadine. Le prime due “pensiline artistiche” sono state realizzate tra dicembre e gennaio a Vallelata e Campoverde.

“Ringrazio come sempre quanti rendono possibili questi interventi – afferma la consigliera Diamanti – in particolare il Comitato di Quartiere di Fossignano che si è subito reso disponibile a provvedere alla base per la pittura. Un grazie infinito, ovviamente, all’Associazione Arte Mediterranea: senza il loro grande contributo artistico, nulla sarebbe possibile”.

All’iniziativa hanno già aderito, offrendo la propria collaborazione, numerosi cittadini e comitati di quartiere, politici e consiglieri comunali di maggioranza e minoranza.