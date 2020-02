Mentre dilaga la psicosi sul Coronavirus, dalla Asl Roma 6 arriva l’invito a ridimensionare le paure e mantenere la calma. “Al fine di evitare allarmismi – si legge in una nota della Asl – e per consentire a tutti gli operatori di lavorare con la massima serenità, la Direzione della ASL Roma 6 chiede il supporto di tutti i cittadini, di tutte le istituzioni e delle amministrazioni locali affinché si affidino per le informazioni e le notizie esclusivamente agli organi preposti e ai canali ufficiali. Si sta lavorando con grande attenzione e finora tutti i tamponi effettuati, seguendo rigide, codificate e condivise procedure hanno dato esito negativo per il Coronavirus”.