Sono state organizzare dalla Polizia Locale di Nettuno e dai volontari della Protezione Civile delle squadre impegnate nel monitoraggio territorio comunale e per informare la popolazione sulle misure da adottare per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19. Personale sarà a disposizione presso il PIT di lungomare Matteotti per distribuire il materiale informativo con il decalogo delle regole da seguire in adempimento al DPCM del 9 marzo e alle direttive regionali. Hanno aderito a questo servizio in favore della cittadinanza Le Guardie Zoofile, l’Associazione di Protezione Civile Nettuno e l’ANC.

Al fine di garantire i servizi resi dagli uffici comunali e tutelare la salute sia degli utenti che dei prestatori di servizi, in ordine a quanto prescritto dal DPCM 8 marzo e dal DPCM 9 marzo e dalle direttive impartite dalla Regione Lazio a decorrere, da ieri, 10 marzo sarà possibile accedere agli uffici comunali esclusivamente previo appuntamento telefonico ai recapiti che forniamo in allegato.