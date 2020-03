Il video di #Anzio, documento storico sulla Città vuota e sulla #pandemia in corso, postato sui social quale messaggio di speranza per tutti i Cittadini: "Anzio tornerà a sorridere. Insieme ce la faremo"Anzio tristemente vuota, i medici del Pronto Soccorso e quelli dell'Ospedale Riuniti in trincea per la cura dei malati, le autobotti attive giorno e notte per la sanificazione del territorio, le riunioni operative in Comune, i messaggi alla cittadinanza del Sindaco, Candido De Angelis e dell'Arciprete della Chiesa Madre, Padre Francesco Trani, le immagini di S. Antonio di Padova, Santo Patrono cittadino e di Papa Innocenzo XII, Padre fondatore della nuova Anzio, i disegni di speranza dei bambini del territorio, i luoghi simbolo di Anzio, da Angelita a Nerone, dal Porto alle Riviere, anche con il mare protagonista ed il celebre messaggio positivo di John Lennon "Alla fine andrà tutto bene. E se non va bene, non è la fine". Sono alcune sequenze del video della nostra città neroniana, accompagnate dall'indimenticabile interpretazione di "Nessun dorma", dell'immenso Luciano Pavarotti, icona dell'Italia nel mondo, postato sui social dal Comune di Anzio. Si tratta di un vero e proprio documento storico, sulla pandemia Covid-19, ma anche di un nuovo messaggio di speranza che si conclude con un GRAZIE all'Italia migliore e con la citazione "Anzio tornerà a sorridere. Insieme ce la faremo".Anzio, 17 marzo 2020

Pubblicato da Comune di Anzio su Martedì 17 marzo 2020