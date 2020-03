“Abbiamo il più alto numero dei contagi nel distretto e le temperature sono di nuovo in diminuzione”

In questo momento di particolare difficoltà per la nostra comunità, i medici di famiglia di Anzio e di Nettuno – i cui studi rimangono aperti anche se con rigide regole di accesso per tutelare la salute dei cittadini – invitano tutta la popolazione a collaborare al fine di delimitare i contagi tramite il distanziamento sociale, l’isolamento domiciliare e tutte le misure di profilassi ormai ben note.

La seguente comunicazione assume oggi ancora più rilevanza considerando che siamo il distretto con il più alto numero di malati COVID 19 e, non da ultimo, considerate anche le previsioni del tempo per i prossimi giorni. È infatti prevista una diminuzione delle temperature che può riesacerbare una forma influenzale, per la quale inizialmente è difficile porre una diagnosi differenziale e si potrebbe ostacolare (oppure caricare) il lavoro dei pronto soccorso già abbastanza provati. La raccomandazione è di RESTARE A CASA e non esporsi a condizioni ambientali che possano portare a raffreddamento .