Nei prossimi giorni, ad Anzio, su indirizzo del Sindaco, Candido De Angelis, la Polizia Locale avvierà il monitoraggio, tramite un moderno sistema tecnologico, dei casi positivi al Covid-19, delle persone poste in quarantena per la prevenzione della diffusione del virus e di eventuali assembramenti presso i supermercati ed in altri luoghi sensibili del territorio.

“Inoltre, da questo fine settimana, – afferma il Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio – sarà avviato il progetto di controllo della costa e dell’intero territorio comunale anche attraverso il sorvolo di droni, che si aggiungeranno ai varchi stradali, ai posti di blocco ed all’attività della nostra stazione mobile”.