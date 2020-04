Coronavirus, Dry Wall System dona 400 mascherine gratuite ai cittadini di Nettuno

400 mascherine gratuite. È il contributo che Dry Wall System, azienda storica di deumidificazioni e impermeabilizzazioni, ha deciso di sostenere nei confronti dell’attuale situazione di emergenza. Le 400 mascherine di tipo chirurgico acquistate nei giorni scorsi a un prezzo fuori mercato (circa dieci volte il loro normale valore) sono state finalmente distribuite: tutti coloro che si sono presentati alla sede centrale in via Augusto D’Andrea 15/A (zona artigiana) a Nettuno, le hanno potute ritirare gratuitamente, senza spendere un centesimo.

«A ogni persona che si è recata presso l’azienda abbiamo consegnato una o più mascherine, a seconda della necessità – spiega Luca Panuccio, responsabile dei cantieri e della logistica Dry Wall System (www.drywallsystem.com) -. Le mascherine distribuite alla popolazione non sono dotate del filtro che permette la massima protezione, ma è quanto che siamo riusciti a reperire in questo difficile momento. In totale comunque ne sono state regalate 400. Abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa – continua Luca Panuccio -. D’altronde Dry Wall System ha sempre dimostrato una certa sensibilità verso il mondo del sociale e quello sportivo. La nostra scelta rappresenta un contributo, seppur piccolo che sia, alla grande battaglia che tutti noi italiani stiamo conducendo contro il Coronavirus».