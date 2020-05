Da lunedì 1 giugno tornerà attivo il servizio di sosta a pagamento nel Comune di Nettuno. La Giunta Comunale, come iniziativa per fronteggiare l’emergenza Coronavirus nella fase2, lo scorso 18 marzo aveva deciso per lo stop del pagamento dei parcheggi nelle strisce blu. Con l’inizio della fase 2 e la riapertura delle attività commerciali il servizio riprenderà regolarmente seguendo l’orario estivo. “Abbiamo intrapreso il percorso verso un ritorno graduale alla vita di tutti i giorni – afferma l’Assessore al Bilancio Ilaria Coppola – tuttavia dobbiamo mantenere alto il livello di guardia e raccomando ai cittadini di seguire tutte le misure imposte per la sicurezza di tutti che permettono il contrasto alla diffusione del Coronavirus. I cittadini di Nettuno hanno dimostrato un elevato senso civico adottando fino ad oggi un comportamento responsabile. Lo stesso vale per i gestori delle attività commerciali che, nonostante il periodo di crisi, si stanno impegnando in questa fase2 ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie dettate dalle linee guida dei vari settori. Torniamo a vivere a pieno la nostra città, ma nel massimo della sicurezza. Insieme ce la faremo”.

Anche ad Anzio, da lunedì 1 giugno, torna la sosta a pagamento sulle strisce blu. Dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 22.00, i parcheggi torneranno ad essere di nuovo a pagamento. Il costo ora resta invariato ad un euro. Fino al 31 maggio, tra le numerose misure adottate per fronteggiare l’emergenza economica, la Giunta De Angelis aveva deliberato anche la gratuità dei parcheggi.