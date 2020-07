“Da questa mattina sono in vigore tutti i provvedimenti, adottati da questa Amministrazione Comunale, per la tutela della spiaggia a ridosso dell’area archeologica della Villa di Nerone. Inoltre sono operative sette postazioni di salvamento in mare, lungo le spiagge pubbliche di Anzio, i servizi per la pulizia degli arenili, gli interventi per l’incremento della differenziata in spiaggia, i servizi di vigilanza diurni e notturni lungo la costa anziate. Abbiamo fatto tutto questo, in pochi giorni, mantenendo il controllo delle spiagge pubbliche e mettendo in campo interventi concreti per la sicurezza dei bagnanti”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento agli atti innovativi, adottati dall’Amministrazione Comunale, per la gestione ed il controllo delle spiagge libere. Ad Anzio, unica Città del litorale romano ad aver conquistato la Bandiera Blu e la Bandiera Verde 2020, da questa mattina, lungo i cinquecento metri lineari a ridosso dell’area archeologica della Villa di Nerone, l’accesso in spiaggia, sottoposto al controllo di una società di vigilanza, è possibile soltanto tramite prenotazione dalla web-app www.anzio.digitcom-informatica.com, in evidenza anche sul sito www.comune.anzio.roma.it e sulla pagina Fb del Comune di Anzio.

Il mare limpidissimo di Anzio, le spiagge curate ed il tratto di arenile neroniano, presidiato da un apposito servizio di vigilanza, con in evidenza i 330 segnaposto numerati per i bagnanti, hanno accolto i cittadini ed i turisti che hanno scelto Anzio per trascorrere sereni giorni di vacanza. Questa mattina, fino alle ore 13.00, sono state 128 le postazioni occupate sulla spiaggia prediletta dall’Imperatore Nerone. Chi durante l’estate sceglierà di prendere il sole e di fare il bagno nel tratto di costa tanto caro a Nerone potrà prenotare, liberamente e gratuitamente, ventiquattrore prima, ma anche in tempo-reale, salvo disponibilità, il proprio posto in riva al mare.

Nei tratti di spiaggia libera tra l’Arco Muto e lo Stabilimento Rivazzurra (Arco Muto nord – ingresso fronte Centro Trasmissioni Esercito Santa Barbara) e tra l’Arco Muto e lo Stabilimento Fanciulla d’Anzio (Arco Muto sud – ingresso Riviera Mallozzi Monumento di Nerone), sono stati posizionati 330 segnaposto tubolari numerati, dove poter allocare gratuitamente il proprio ombrellone (fino a quattro persone ogni postazione, max sei in caso di nuclei conviventi. Posti riservati per le persone con disabilità).

Tramite web app sarà possibile verificare il numero delle postazioni disponili, con la possibilità di prenotare indicando l’orario di arrivo, il numero delle persone per postazione ed i relativi codici fiscali. Si potrà accedere alla spiaggia selezionata, entro un’ora dall’orario indicato nella prenotazione, scansionando il QR Code sul cartello posizionato presso i due accessi alle spiagge. Oltre tale termine la prenotazione sarà automaticamente cancellata e la postazione sarà disponibile per altre persone, che ne faranno richiesta tramite la stessa App. (Web App, realizzata dalla società Digitcom, per l’accesso alle rinomate spiagge neroniane Arco Muto nord ed Arco Muto sud: www.anzio.digitcom-informatica.com ).

La Polizia Locale, in collaborazione con la Protezione Civile, monitorerà eventuali assembramenti ed il rispetto delle norme anti covid, lungo le spiagge libere del litorale.

Per informazioni Ufficio Demanio del Comune di Anzio e Ufficio del Turista e del Cittadino, in Piazza Pia 19 (al momento aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dal venerdì alla domenica dalle ore 18.00 alle 22.00).

Tel Ufficio Demanio 06 98499263 – demanio@comune.anzio.roma.it