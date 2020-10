“Se il cittadino chiama, noi rispondiamo sempre… E proprio per questo, viste le tante segnalazioni che ci sono pervenute, interveniamo con questo fotoreportage per evidenziare all’Amministrazione Comunale Locale delle problematiche, che si, ci aspettavamo non belle, ma non di certo quello che poi abbiamo riscontrato in loco.

Piazzale dei Marinai, per intenderci, l’area parcheggio dietro il Porto, è in una situazione di degrado indicibile. Non solo immondizia, asfalto precario, ratti, e tante tante altre schifezze di ogni genere, ma anche una situazione di forte rischio per automobilisti o motociclisti,i quali, soprattutto di notte, potrebbero incappare inavvertitamente in vere e proprie trappole di estrema pericolosità, sia per i mezzi che per la propria incolumità personale.

Molti concittadini lamentano che le circoscrizioni più esterne alla nostra città, sono in una situazione di degrado estremo, non curate e dimenticate, ma vi possiamo garantire che anche il Centro Storico non è da meno. Le foto qui riportate, non rendono assolutamente l’idea della situazione di forte degrado che si riscontra a Piazzale dei Marinai. Non sappiamo chi ha il dovere d’intervento, se la responsabilità sia dell’Amministrazione o della Capitaneria di Porto, è però, cosa certa e sicura, che Piazzale dei Marinai è in una estrema situazione di degrado, disagio visivo e pericolo fisico.

Auspichiamo una risoluzione a breve termine da parte di chi ha responsabilità ad un simile scempio, una bruttura, che non meritano ne i cittadini ne eventuali turisti che tanto allietano con la loro presenza la nostra città”.

Movimento IAnzio… Giorgio Buccolini