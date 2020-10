Cento banchi e cinquanta sedie al Plesso Falcone, quaranta banchi e quaranta sedie al Plesso Collodi, diciannove banchi e 30 sedie al Plesso Rodari: ad Anzio sono stati consegnati in questi giorni, presso le scuole del territorio, i primi 159 banchi monoposto e le prime 120 sedie, secondo le prescrizioni per la prevenzione del Covid-19 tra la popolazione scolastica.

“Si tratta soltanto delle prime forniture, – afferma l’Assessore alle politiche della scuola, Gabriella Di Fraia – rispetto ai 1.204 banchi monoposto, alle 763 sedie e 75 armadi, che sono stati acquistati per coprire l’intero fabbisogno di attrezzature scolastiche, emerso nei tavoli di lavoro della scorsa estate, per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso”.

Resta massima l’attenzione del Sindaco, Candido De Angelis, dell’Assessore Di Fraia e dell’Amministrazione Comunale tutta, rispetto alle scuole del territorio, al trasporto scolastico ed al servizio mensa, con la Città di Anzio nella ristretta rosa dei Comuni italiani ad aver attivato il tempo pieno, in totale sicurezza e nei tempi previsti.

“Lunedì prossimo, – afferma il Sindaco De Angelis – cantieri aperti per la ristrutturazione esterna del plesso scolastico di Quartiere Europa; a seguire partiranno i lavori per il restyling esterno del Plesso dell’Infanzia Acqua del Turco, ad Anzio Colonia e dell’ingresso principale della scuola di Miglioramento, al Quartiere Pocacqua”.