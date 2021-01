La Befana causa pandemia arriva in Sacida con un giorno di ritardo per consegnare a tutti i bimbi della scuola la tradizionale calza di dolciumi. Nel pomeriggio del 6 gennaio sono state consegnate le calze alla casa famiglia di lido dei pini Mater Amabilis per addolcire il pomeriggio dei bimbi della struttura. “Roberta Cafa,il Gruppo Operativo Cittadini Sacida e l’associazione Voci al Silenzio ringraziano gli sponsor che hanno consentito la preparazione delle calze: Roberto Palomba, Mario Dandrassi,Stefano Massa e il consigliere regionale Laura Corrotti che con sensibilità hanno aderito all’iniziativa. Inoltre ringrazio Mariarosaria Sabella, Massimiliano Porcaro,Luigi La Rocca, Veronica Pomponi, Sonia Federico per la stretta collaborazione.Nonostante il brutto periodo che la società sta vivendo – dichiara Cafà – non potevamo sottrarci , nel realizzare il 16 ‘evento della Befana con lo scopo di rallegrare i bimbi augurando un 2021 ricco di Salute e Serenità”.