Successo per il calendario istituzionale 2021 “In volo su Nettuno”. Sono esaurite in pochi giorni le copie gratuite distribuite alla cittadinanza presso il Pit di Lungomare Matteotti, mentre si concluderà oggi la distribuzione presso gli esercizi commerciali del territorio grazie alla collaborazione con l’associazione commercianti “Il tridente” e l’associazione ristoratori “Nettuno in Tavola”.

“Siamo contenti dello strepitosi successo che questo calendario ha registrato – dichiara il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – abbiamo voluto immortale in dodici meravigliosi scatti le bellezze e le tradizioni della nostra città che potranno essere ammirate anche dalle nostre città gemellate che riceveranno una copia del nostro calendario. Un’iniziativa che mancava da diversi anni e che sicuramente riproporremo visti i numerosi apprezzamenti che ha riscosso”.