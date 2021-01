L’Amministrazione De Angelis, all’indomani delle riuscite iniziative per celebrare, in assoluta sicurezza,​ il 77° Anniversario dello Sbarco di Anzio, prosegue nel progetto​ “Anzio non dimentica. I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace”, finalizzato al diretto coinvolgimento degli studenti del territorio.

Tra le ore 10.00 e le ore 12.00 di domani, mercoledì 27 gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria”, diverse centinaia di studenti delle scuole secondarie di Anzio e Nettuno, parteciperanno, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Assessore alle politiche della scuola, Gabriella Di Fraia,​ alla conferenza streaming con Vittorio Polacco, sopravvissuto al dramma dell’Olocausto.

“Il​ 27 gennaio, data dell’abbattimento​ dei cancelli di Auschwitz nel 1945,​ – scrive il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, nella lettera alle scuole secondarie del territorio – ricorre la​ Giornata della Memoria,​ istituita nel 2000 per ricordare e commemorare le vittime della Shoah. Per tale giornata, vista​ la​ situazione particolare che rende difficile la programmazione di attività celebrative in presenza e grazie alla disponibilità di Vittorio Polacco, allora bambino di soli 3 anni, testimone, con la sua famiglia, del dramma delle deportazioni nei campi di sterminio nazisti, sarà possibile far collegare i nostri studenti, tramite piattaforma informatica, per ascoltare la vicenda delle sue vicissitudini, sulle paure e sulla forza di rimettersi in gioco, nonostante la perdita dei familiari nei campi di sterminio. Un evento che lo scorso anno lasciò il segno, tra i tanti giovani coinvolti, che ha portato lo stesso Polacco a dedicare nuovamente la sua giornata alla Città di Anzio”.