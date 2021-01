Record di visualizzazioni, circa 40.000, con oltre 400 condivisioni, per il cortometraggio “Sbarco di Anzio 1944. Nella Memoria”, realizzato dagli studenti dell’ITIS e del Liceo delle Scienze Applicate Luigi Trafelli di Nettuno, che, insieme alle altre scuole superiori del territorio, hanno partecipato al progetto, lanciato dall’Amministrazione De Angelis, “Anzio non dimentica. I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace”.

Il video, insieme agli altri, è stato pubblicato sulla pagina Fb del Comune di Anzio e diffuso tramite il ledwall, posizionato in Piazza Pia.

I.T.I.S. E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE LUIGI TRAFELLI

https://www.facebook.com/616656998369309/posts/4057204914314483/?vh=e&d=n