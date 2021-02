Sono stati consegnati dal Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, in due giornate distinte e nel rispetto delle normative anti Coronavirus vigenti, gli attestati rilasciati ad undici dipendenti comunali collocati in pensione nel 2020.

“Vi ringrazio – le parole del Sindaco Alessandro Coppola – a nome dell’Amministrazione per il lavoro svolto per la nostra città. Alcuni di voi li conosco personalmente e so che avete dato a questo Comune più di quanto avete ricevuto, molto più del diploma che vi consegno che è solo un simbolo della profonda gratitudine da parte Della nostra Amministrazione e della nostra città che, in questo momento, ho l’onore di rappresentare. La cosa che dispiace è che, man mano che passa il tempo, questa Amministrazione si priva sempre di più di forze che l’hanno portata avanti e di persone responsabili che conoscono la macchina amministrativa e portano via un prezioso bagaglio di competenze e esperienza. Questo, però, resta un momento di gioia che rappresenta per voi l’inizio di una nuova fase della vita che, vi auguro, si ricca di belle novità e soddisfazioni”.