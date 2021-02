Un nuovo traguardo per la Protezione civile Anzio Le Aquile ODV del Presidente Lupoli Salvatore, messo in campo a favore dei cittadini di Anzio. A breve verranno formate due “Unità Cinofile” del Nucleo Cinofilo della Protezione Civile con a Capo il Cordinatore Tiziana Nisticó, la Volontaria, che attraverso un corso di formazione e specializzazione​ provvederà​ all’addestramento di Benito & Claretta. Si tratta di due Labrador che verranno indirizzati alla ricerca di persone disperse e salvataggio in mare. “L’operatività e le iniziative che stiamo raggiungendo – spiega il presidente Lupoli – sono messe in campo a tutela dell’intera collettività. A breve verremmo riconosciuti a livello regionale e avvieremo una campagna di sensibilizzazione alle norme comportamentali da adottare in circostanze di emergenza”.