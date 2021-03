E’ da poco uscito il nuovo album di Alessandro Forte, “Ancora un altro passo”, e già firma un boom di ascolti. Nato a Marino, classe 1988, il giovane cantautore cresce ascoltando musica neomelodica del maestro Gianni Celeste e alla sola età di 12 anni partecipa ad un karaoke nel suo paese dove viene notato da un talent scout che in poco tempo lo farà diventare uno degli artisti più gettonati del litorale laziale.

Grazie all’etichetta discografica Sorridimusic del produttore Jo Conti, esce su tutto il digital store il suo primo album dal titolo “E’ solo il mio pensiero”, un lavoro che riscuote un enorme successo vendendo in pochissimo tempo oltre 5000 copie fisiche. Prende così il via la sua carriera musicale, lavorando ad altri quattro singoli e un ep dal titolo “Parlando d’amore” , dove è autore dei brani il maestro Gianni Luna. Per Alessandro Forte si tratta di una grossa svolta, trattandosi dell’autore dei migliori brani neomelodici dei cantanti Gianni Celeste, Tony Colombo, e Daniele De Martino. Il suo ultimo lavoro, dal titolo “Ancora un altro passo”, che contiene 5 brani, sta riscuotendo un successo inaspettato, presente su tutte le piattaforme digitali dal 30 ottobre 2020.

Alessandro Forte pur essendo originario della capitale è riuscito ad avere il proprio spazio sia come autore che come cantante dei suoi brani avendo migliaia di ascoltatori che lo seguono sulle piattaforme di streaming musicali ma a quanto pare le sorprese non sono ancora finite In cantiere infatti ci sono molte collaborazioni con artisti e altri brani in arrivo.

Per informazioni e contatti alessandromusicadalvivo88@hotmail.it o pagina Facebook “Alessandro Forte”