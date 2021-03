Gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno hanno ricevuto in dono dalla Banca BCC 4 ventilatori polmonari per il pronto soccorso e un ecotomografo per la rianimazione.

Presenti il Direttore Sanitario Aziendale Roberto Corsi, il Direttore Sanitario del presidio Ciriaco Consolante, il Presidente della Bcc dott. Luciano Eufemi e il dott. Rocco Masullo.

“La nostra Azienda – afferma il direttore Sanitario Aziendale Roberto Corsi – dall’inizio della Pandemia ha dimostrato di essere pronta ad affrontare l’emergenza grazie al sacrificio, al senso di responsabilità e alla resilienza di tutti i nostri operatori. Abbiamo affrontato però anche importanti sforzi economici e continuiamo ogni giorno ad investire in strumentazioni e personale.

Ma crediamo fortemente nelle sinergie e nelle collaborazioni e vi ringraziamo per il vostro generoso contributo, un gesto importante a testimonianza di come soltanto unendo le forze potremo vincere questa battaglia con la pandemia.”

Si unisce ai ringraziamenti il Dott. Ciriaco Consolante, “ In questo particolare momento storico, dovendo dare una risposta concreta al bisogno di salute sempre crescente, con grande piacere abbiamo accolto la Vostra generosa donazione.

I ventilatori polmonari e l’ecotomografo sono di fondamentale ausilio nella diagnosi e cura dei pazienti che si rivolgono alla nostra struttura ospedaliera.”