“Oggi 22 Aprile 2021 si celebra la Giornata della Terra, all’I.T.E.T. “Emanuela Loi” di Nettuno siamo assolutamente convinti che è necessario fermare la febbre del nostro pianeta. Infatti, più il tempo passa più la terra va in fiamme e noi o non ce ne accorgiamo oppure non prestiamo la dovuta attenzione a tale spiacevole accadimento. Il bellissimo pianeta che ci ospita e ci sopporta, ormai da millenni, cerca di comunicare con noi chiedendoci aiuto ma noi non lo ascoltiamo affatto. Abbiamo, purtroppo, quotidianamente sotto gli occhi le terribili conseguenze del surriscaldamento globale, sulla nostra vita e su quella di piante e animali. Ghiacci che fanno parte di continenti come Antartide e Groenlandia che si sciolgono, costringendo gli animali che ci vivono a migrare e fenomeni legati alla siccità che spazzano via la vegetazione di intere aree del globo. Sono solo alcune conseguenze del cambiamento climatico di cui noi siamo i diretti responsabili. Se vogliamo evitare di lasciare un’immensa landa desolata alle generazioni che verranno dopo di noi, è giunto il momento di fare qualcosa, come scuola daremo il nostro contributo per salvare il pianeta attraverso approfondimenti sulle questioni ambientali che si svolgeranno in tutte le classi dell’Istituto. Ancora, vogliamo Celebrare questa giornata attraverso i lavori realizzati dai nostri alunni nel laboratorio inclusione, che siano di buon auspicio per il Restore Our Earth “Ripristiniamo la nostra Terra”, per diffondere la necessità di rimediare agli errori commessi e di ripristinare la naturale bellezza e perfezione di un ecosistema libero da inquinamenti e abusi. Lo slogan per la giornata della Terra 2021 è “Insieme, abbiamo il potere di ripristinare la nostra Terra”.