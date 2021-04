Maria Rognoni compie 100 anni. L’omaggio del Vicesindaco di Nettuno

100 candeline quest’oggi per Maria Rognoni in Celani. Per questo importante traguardo il Vicesindaco Alessandro Mauro ha omaggiato, alla presenza del figlio Paolo della sorella Giuseppina e delle nipoti Raffaella e Benedetta, la neo centenaria con un mazzo di fiori, un attestato per la ricorrenza e donando la copia dell’atto di nascita. “I nostri anziani sono la nostra storia e la nostra memoria – ha dichiarato il Vicesindaco Alessandro Mauro – sono felice di aver potuto, ora che siamo tornati in zona gialla, consegnare di persona un omaggio alla signora Maria. I più sentiti auguri dell’Amministrazione vanno anche agli altri nettunesi che hanno compiuto 100 anni in questo 2021, a cui non abbiamo potuto far visita in questi mesi nel rispetto delle normative anticontagio, ossia Giovanna Bigogno, Anna Maria Del Grosso e Domenica Massimi”.