Anzio, potenziato l’Ufficio Anagrafe per evadere le pratiche sulle carte di identità

“Sono circa cento le pratiche per le carte di identità, espletate dall’Ufficio Anagrafe, nelle sole giornate di martedì e mercoledì di questa settimana. Su indirizzo dell’Amministrazione, il Funzionario preposto, per evadere le richieste in giacenza, ha implementato il servizio anche il martedì pomeriggio ed ogni mercoledì, per l’intera giornata. Invitiamo i cittadini a prenotarsi comunque attraverso il sito dell’Ente, sarà compito dell’Ufficio anticipare l’espletamento della pratica”.

https://anzio.comune-online.it/web/prenotazioni/benvenuto?p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_5

Lo comunica il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’implementazione dell’orario di servizio dell’Ufficio Anagrafe.

“In questi giorni – conclude il Sindaco De Angelis – stiamo lavorando sulla possibilità di istituire, almeno per due giorni a settimana, un distaccamento dell’Ufficio Anagrafe a Lavinio, presso i locali di Piazza Lavinia”.