Dopo il murale di Anzio, realizzato due anni fa dall’artista Stefano Garau, su una facciata dell’edificio Ater di Piazza I Maggio, dedicato ai cittadini onorari, Carlo Verdone e Roger Waters, inaugurato dallo stesso regista romano, insieme al Sindaco Candido De Angelis, ieri mattina, sempre su un edificio Ater, al quartiere Laurentino III, il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha presentato il murale dedicato alla figura della grande Anna Magnani.

A distanza di due anni dalla delibera dell’Amministrazione di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, finalizzata a valorizzare i palazzi del territorio tramite vere e proprie opere d’arte legate alle tradizioni cittadine, che diverse critiche aveva ricevuto da parte di qualche associazione e rappresentate politico, nella Capitale, il Presidente Zingaretti ha presentato il progetto romano come “un esempio dell’impegno che Regione Lazio e ATER stanno portando avanti per la rigenerazione di Roma, a partire dalle zone periferiche della città. Crediamo molto nella street art per riqualificare i quartieri, renderli più vivi e accoglienti e quindi anche più sicuri”.

Ad Anzio il Sindaco, Candido De Angelis, aveva aperto la strada alla pianificazione di interventi di questo genere ben due anni prima.