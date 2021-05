Si riparte con le attività del campo di volontariato nella Riserva di Tor Caldara a cura del Circolo le Rondini Legambiente. “Il campo è cominciato il 17 aprile e dopo una pausa per le festività si ritorna più attivi e numerosi di prima. Sabato 8 maggio sono riprese le attività e si continuerà la grande impresa della rimozione delle vecchie palizzate e la preparazione del nuovo materiale. Il legno che è ancora in grado di essere riutilizzato per altra destinazione all’ interno della Riserva sarà selezionato e riassegnato -spiegano i volontari – Grande attenzione è rivolta alla partecipazione dei ragazzi dell’ Istituto Trafelli e del Liceo Chis Cappel, grazie al gran numero di giovani che hanno aderito al campo abbiamo iniziato l’ organizzazione logistica anche dell’ attivita’ di recupero del vivaio interno alla Riserva. Il vivaio veniva utilizzato per coltivare le specie vegetali presenti nell’ area per le attività di rinforzamento o recupero della vegetazione morente. Sarebbe un altro bel traguardo poter rimettere in piedi anche questa attivita’. Ad oggi siamo arrivati a 3900 euro donati da privati cittadini e sponsor. Polverini e Lido Garda si sono attestati come gli sponsor più’ generosi ma sono stati in tanti ad aiutarci come hanno potuto. Purtroppo questa somma non basta, soprattutto se vogliamo coprire anche il Vivaio e ripristinare una funzionale vitale per il mantenimento della popolazione vegetazione della Riserva, dobbiamo continuare numerosi a supportare, diffondere e a sensibilizzare chi puo’ a donare, quanto nelle sue possibilità’, per il progetto. Continuate ad aiutarci!

Mille grazie a tutti i privati cittadini che hanno donato e che saranno nella lista donatori e anche a tutte le attività’ commerciali: Polverini Srl, Lido Garda, Societa’ Marechiaro 2016, Ferramenta Flavia, Agrizeta, Click Parrucchiere&Barbiere, Tipografia Marina, Pescheria Barbara, Materiali Edili Camilli, La Frutteria Lole e la banca BPER.

Se volete anche condividere l’iniziativa con i vostri cari, potete indirizzarli sulla pagina dedicata alla raccolta fondi:

https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-sostenere-la-riqualifica-di-tor-caldara?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

Se invece volete detrarre il costo della donazione, contattateci (Il Circolo Le Rondini Legambiente Anzio) e vi diremo come fare”.