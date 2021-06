Al via i centri estivi nel comune di Nettuno dopo la conclusione del bando e il rilascio delle relative autorizzazioni alle associazioni richiedenti. Questa mattina si è svolto anche un incontro tra il Sindaco Alessandro Coppola e l’amministratore delegato del Porto Turistico Marina di Nettuno il dott. Ugo Nuzzi che hanno rinnovato lo spirito di collaborazione in favore della cittadinanza che da sempre contraddistingue i rapporti tra Marina di Nettuno e Comune. Nello specifico l’incontro di questa mattina è servito per definire le modalità di passaggio degli utenti, agevolando in questo modo le persone con disabilità, del centro estivo che sarà ospitato presso lo stabilimento ​ Vittoria. “Ringrazio il Marina di Nettuno e l’Amministratore Delegato Ugo Nuzzi – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – si conferma ancora una volta lo straordinario spirito di collaborazione che lega il nostro Ente al Porto Turistico che ci permette di venire incontro alle esigenze della collettività e soprattutto, come in questo caso, delle fasce più deboli della popolazione”