Dopo il ritorno alle origini con il logo, nuovo look e nuovo dominio anche per il sito web della Capo d’Anzio S.p.A., profondamente rinnovato sia dal punto di vista grafico sia da quello tecnologico, per fornire in tempo reale tutte le informazioni necessarie agli utenti, dall’accoglienza al check out. Il progetto, insieme ad altri in corso di realizzazione, rappresenta un passo fondamentale per il rilancio del Porto ed è in corso di perfezionamento.

Il nuovo sito web è ottimizzato per una navigazione da computer desktop, tablet e smartphone: la struttura è molto chiara e consente ai diportisti ed ai visitatori di accedere velocemente alle informazioni richieste, di prenotare in pochi secondi un posto barca e di conoscere lo stato del mare, il vento e le condizioni meteo-marine grazie alla sezione Meteo in collaborazione con MeteoMed. In Home page, ad accogliere l’utente, è un video realizzato con riprese in full hd in aria, a terra e attraverso inserimento di contenuti in 3d agganciati alle immagini, che guida il visitatore fin dentro la Darsena Pamphili, al Porto Innocenziano e l’area archeologica.

Nel realizzare il sito si è voluto mettere in evidenza il legame, forte ed indissolubile, che lega Anzio al suo Porto, intorno al quale la Città è nata e cresciuta. Sono molte le funzionalità che, con un semplice click, possono essere attivate: a partire dalla richiesta di informazioni, assistenza e prenotazioni, fino alla consultazione degli eventi del territorio, con aggiornamenti quotidiani. Un’altra importante novità riguarda la sezione News e Comunicazione, costantemente aggiornata con notizie del Porto, delle iniziative in programma ed i nuovi progetti della Società così da poter rappresentare un punto di riferimento per i Clienti sia dal punto di vista marittimo sia da quello turistico. Infine la sezione Amministrazione trasparente, all’interno della quale nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di trasparenza amministrativa, è possibile navigare in sotto-sezioni che consentono di orientarsi nella organizzazione della società Capo d’Anzio S.p.A. e di consultare rapidamente documenti, informazioni e dati di interesse.

“La realizzazione del nuovo sito rientra tra le attività che il nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Prof. Ernesto Monti, insieme al Sindaco di Anzio, Dott. Candido De Angelis, che ringrazio per la fiducia, sta portando avanti con determinazione e convinzione da mesi per rilanciare il Porto Innocenziano e risanare la società – commenta la Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Raffaella Barone che segue da vicino il Marketing e la Comunicazione della Capo d’Anzio S.p.A. -. Un grande lavoro di squadra che sta portando buoni frutti e che porterà, a breve, ad altri importanti risultati. Il lancio del nuovo sito web rappresenta, infatti, un ulteriore step di un progetto più ampio di attività strategiche di comunicazione digitale e di rilancio del Porto, che coinvolgerà la società nei prossimi anni. Completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti, il nuovo sito traguarderà la società verso un nuovo e più moderno modo di interagire con gli utenti grazie ad un processo di comunicazione più strutturato ed efficace”.

La pianificazione e la realizzazione del sito capodanzio.biz è stata curata da Avatoo S.r.l., società radicata da anni sul territorio, che ha seguito la strada dei veloci cambiamenti del settore tecnologico, dei servizi e delle telecomunicazioni/cloud computing.

Per collegarsi al nuovo sito: https://www.capodanzio.biz/