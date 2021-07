Plasticfree assieme al Gruppo Ricerche Storiche Nettunia in collaborazione col Comune di Nettuno riqualificano Torre Astura. Il comune di Nettuno rappresentato dal Sindaco Alessandro Coppola e l’assessore Claudio Dell’Uomo, oltre a partecipare in prima persona alla giornata ambientale che si è svolta domenica, hanno fornito i volontari di sacchi e tanti gadget, dalla borraccia alle shopper, e giochi per i bimbi e una pergamena ad ogni partecipante.