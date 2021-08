“La Farmacia Cinque Miglia di Anzio, diretta dal dottor Gaetano Mauro, è a disposizione dei cittadini e dei turisti per eseguire tamponi anticovid al prezzo convenzionato di 8 euro. Nella giornata di domenica 8 agosto e nei giorni che coincidono con i grandi eventi di AnzioEstateBlu la Farmacia, in Via delle Cinque Miglia 15, resterà aperta fino alle ore 21.00 (festivi 17.00-21.00)”.

Lo comunica l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Città di Anzio, Valentina Salsedo.

“Ovviamente – prosegue l’Assessore Salsedo – le persone con i tamponi negativi potranno avere il green pass ed assistere, in totale sicurezza, ai singoli spettacoli. Ringrazio il dottor Mauro e tutto lo Staff della Farmacia Cinque Miglia, per la positiva collaborazione e per la fondamentale attività di prevenzione medica”.