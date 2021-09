“L’incontro di oggi contro la violenza di genere e sui minori che si è tenuto a Nettuno è il classico esempio di azione politica interistituzionale virtuosa” – ha dichiarato Tony Bruognolo, Segretario Politico della Lega di Roma Sud, a margine dell’evento svolto questa mattina presso l’Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno che ha visto gli interventi di molti rappresentanti delle istituzioni del territorio. “Non si è trattato di mera propaganda – continua Bruognolo – ma si è riusciti a mettere insieme tutti gli attori che possono interpretare un ruolo importante in questo campo per provare a raggiungere dei risultati concreti con il supporto di tutti. Faccio i miei complimenti – conclude la nota – al Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, al Sindaco di Anzio Candido De Angelis e all’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia di Nettuno Luca Zomparelli, non solo per la riuscita dell’evento e per la sensibilità manifestata ma anche per aver dimostrato che la Politica, quella con “P” maiuscola, sa essere davvero capace di stare dalla parte dei cittadini, soprattutto dei più deboli”.