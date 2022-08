“Il Privilegio dell’Ultima Onda” dello scrittore Michele Cioffi in semifinale al “Cannes World Film Festival 2022”

Un primo strepitoso riconoscimento, a soli 30 giorni dalla sua realizzazione, per il Cortometraggio “Il Privilegio dell’Ultima Onda” ideato, sceneggiato e prodotto dallo scrittore e aforista di Nettuno Michele Cioffi.

Il 7 Agosto il Cortometraggio è stato infatti selezionato al “Cannes World Film Festival 2022” e nella giornata dell’11 Agosto è stato inserito nella lista dei semifinalisti, superando una concorrenza agguerrita di oltre 350 Cortometraggi provenienti da tutto il Mondo. Non resta ora che sperare nell’accesso in finale per coronare un’impresa fantastica.

Ricordiamo che il Cortometraggio, Patrocinato dal Premio Internazionale Vincenzo Crocitti tramite il suo Direttore Francesco Fiumarella, si avvale della Regia del giovane talento campano Stefano Aufiero, con un cast composto dal grande Mino Sferra e suo figlio Lorenzo protagonista insieme alla giovane Sofia Proietti di Nettuno, allieva della scuola di danza Dance Point diretta da Simona Retrosi che ha curato le coreografie e i movimenti scenici del Cortometraggio.

Completano la produzione tecnica, l’aiuto regista Antonio Novi, il tecnico del suono Michele Priore ed il Direttore di produzione Antonio Di Ruocco.

“Riuscire in soli 20 giorni a realizzare un’opera del genere è un orgoglio immenso ed è il risultato di un grande lavoro di squadra e di quel pizzico di follia che sta portando risultati incredibili”

Così un emozionato Michele Cioffi commenta questo risultato storico.