Il Giudice Frank Caprio, volto noto della Tv Statunitense, è stato in visita questa mattina al Cimitero Americano. A dargli il benvenuto a nome della Città di Nettuno il sub Commissario Marco Stufano e la dirigente dell’Area servizi Sociali Margherita Camarda che hanno accompagnato il giudice in una visita guidata presso il Sicily Rome American Cemetery diretto dalla direttrice Melanie Resto, che ha raccontato la storia ed il legame con il cimitero americano del nettunese Antonio Taurelli, unico cittadino italiano ricordato nel sito memoriale statunitense, che ha dedicato la sua vita alla commemorazione di quanti combatterono per la Libertà. Il Sub Commissario Stufano e la Dirigente Camarda hanno salutato il Giudice Frank Caprio e lo hanno ringraziato per l’impegno nelle attività sociali e per la sua sensibilità verso le persone fragili dimostrata sia nel suo show televisivo che nel lavoro svolto dalla sua Fondazione “Filomena”.